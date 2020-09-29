Manisa'da 9 okula 9 kütüphane projesi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi ile kütüphanesi bulunmayan 9 okula çağdaş görünümlü kütüphane kazandırıldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırladığı proje kapsamında Demirci'de 9 eğitime kurumuna kütüphane yaptı.

Demirci Kaymakamlığı koordinesindeki "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesiyle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü, pandemi döneminde verimli bir çalışmaya imza attı.

45 bin lira destekli olan proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Cumhuriyet İlkokulu, Kılavuzlar Mazhar Dede İlkokulu, Abdurrahman Şeref Bey Anaokulu ve Esenyurt İlkokulu kütüphanelerine kavuştu.

İcikler İlkokulu, Ortaokulu ve Kargınışıklar Ortaokulunun kütüphane yapım çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Çetinkaya, "Projeyle 9 okulumuza 9 kütüphane çalışmamızı sürdürüyoruz. 45 Bin lira destekli olan proje ile okullarımıza çağdaş kütüphane modelini uyguluyoruz. Gelecek yıl yeni projeler ile okullarımızın eksiklerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibini tebrik ettiğini belirterek, "Okulumuz öğrencilerimizin yararına güzel bir projeye imza atıyorlar. Öğrencilerimizin okullarında kurulan kütüphanelerde hem ders çalışabilecekler, hem de kitap keyfine varacaklar." dedi.