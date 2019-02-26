Manisa'da Acil Çağrıların Yüzde 65'i Asılsız

Manisa'da acil çağrıların tek bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl ulaşan 1 milyon 796 bin 348 çağrının yüzde 65'ini asılsız ihbarların oluşturduğu belirtildi.

Manisa'da acil çağrıların tek bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl ulaşan 1 milyon 796 bin 348 çağrının yüzde 65'ini asılsız ihbarların oluşturduğu belirtildi.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu" Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında toplandı.



112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.



Vali Deniz, toplantıda yaptığı konuşmada, Manisa'daki kurumların tüm ilçeleriyle beraber 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine dahil olmasının vatandaşa zamanında hizmet sunulabilmesi açısından önemli olduğunu hatırlattı.



12 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler de çalışmaları ve çağrı istatistikleri hakkında kurula bilgi verdi.



Dedeler, Manisa'da 2018'den bu yana 6 kurumun tek bir çağrı merkezi çatısı altında toplandığını anımsatarak, "2017 yılı istatistiklerine göre, bu yılda gelen asılsız çağrıların oranı yüzde 75'ti. Geçen yıl ise bize gelen 1 milyon 796 bin 348 çağrının 1 milyon 165 bin 656'i, yani yüzde 65'i asılsızdı. Asılsız çağrı oranımız yüzde 65'e geriledi." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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