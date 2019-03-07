Manisa'da Açılan Kavşağa "Bülent Ecevit" İsmi Verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nın ilk etabı düzenlenen törenle açıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nın ilk etabı düzenlenen törenle açıldı.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Salihli'ye verdikleri sözü yerine getirdiklerini, dev bir projeyi hayata geçirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



İzmir - Ankara kara yolundaki bölgenin her yıl gerçekleşen kazalar nedeniyle "ölüm yolu" olarak anıldığını ifade eden Ergün, şeyle devam etti:



"Kavşak projesiyle bu yolu kullananların hem can ve mal güvenliğini üst seviyeye çıkardık, hem de zaman ve yakıt tasarrufu yapmalarını sağlamış olduk. 63 milyon liraya mal olan proje tamamladığında ilçe trafiğine nefes aldıracak.



Büyükşehir Belediyesi Meclisimizde aldığımız kararla bu önemli projeye eski başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit'in adını verdik. Bu vesileyle eski başbakanımızı da saygı ve rahmetle anıyor tüm Meclis üyelerimize Bülent Ecevit'in adının burada yaşatılması yönünde verdikleri kabul oyu nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum."



Yerel seçimler için Salihlililerden destek isteyen Ergün, günübirlik siyasi çekişmelerin, günü kurtaran popülist çalışmaların değil Manisalının gerçekten ihtiyaç duyduğu çalışmaları yapmanın gayretinde olduklarını aktardı.



Konuşmaların ardından Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kavşağın açılışını yaptı. Cengiz Ergün ile Zeki Kayda, 1964 model klasik otomobille kavşaktan ilk geçişi yaptı.

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