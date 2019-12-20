Manisa'da AFAD'dan su baskınlarına önlem - Son Dakika
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Manisa'da AFAD'dan su baskınlarına önlem

6 saat önce

Manisa il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlardan dolayı ocak ve şubat aylarında su baskını riski taşıyan Bağyolu Göleti'nde bakım faaliyeti gerçekleştirdi.

Manisa'da AFAD'dan su baskınlarına önlem, System.String[]

Manisa il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlardan dolayı ocak ve şubat aylarında su baskını riski taşıyan Bağyolu Göleti'nde bakım faaliyeti gerçekleştirdi.


Manisa AFAD Müdürlüğü ekipleri, il genelinde özellikle ocak ve şubat aylarında risk seviyesinde artış olan ani su baskını ve sel durumlarında etkili bir müdahale gerçekleştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD ekipleri, Yunusemre ilçesi Bağyolu göletinde bakım faaliyeti gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, çalışmaları yerinde denetledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, AFAD Arama ve Kurtarma ekibi ve gönüllülük esasıyla çalışmalara destek veren MAT ekibine teşekkür etti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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