Manisa'da ağaca çarpan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Serkan Esmir'in (23) kullandığı 35 HNP 75 plakalı otomobil, Ankara İzmir kara yolu Şehitler Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Esmir ile otomobildeki Mustafa Çatalbaş (22), ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Çatalbaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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