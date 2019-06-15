Manisa'da ağaçlar "kitap" açtı

Turgutlu Belediyesi
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Irlamaz Vadisinde bulunan ağaçlara asılan kitaplar, karne sevinci yaşayan öğrencilere hediye edildi.
Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu öğrencileri, inceledikleri kitapları daha sonra ağaçlardan aldılar.
Öğrencilere kitap seçimlerinde, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz
ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül'de eşlik etti.
Karnelerini alan tüm öğrencilere başarılar dileyen, Turgutlu Belediye Başkan Vekili Burhan İrk, geçmiş dönemlerde olduğu gibi aynı projeye devam ettiklerini söyledi.
Eğitim ve öğretimin gelecek nesiller için önemli olduğunu ifade eden İrk, şunları söyledi:
"Geçmiş karne döneminde olduğu gibi bu dönem de öğrencilerimize kitap hediye etmek istedik. Bu kitap hediyesini de ağaçların dallarına asarak öğrencilerimize hem doğa sevgisini, hem de kitap sevgisini aşılamayı hedefledik. Karne alan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz"