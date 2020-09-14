Manisa'da Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika

Manisa'da Ahilik Haftası etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı önündeki kutlama, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (MESOB) çelenk bırakması ile başladı.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve oda başkanları katıldı.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, yaptığı konuşmada, Ahi Evran'ın, "Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" anlayışının, esnaf ve sanatkarlara yol göstermeye devam ettiğini söyledi.

Etkinlikte şed kuşanma töreni de yapıldı. Yılın kalfası ve çırağı ödülleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından verildi.

Demirci ilçesinde 49 yıldır nalbantlık yapan 74 yaşındak Sabit Çoban "yılın ahisi" seçildi.