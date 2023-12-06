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Manisa'da aile içi anlaşmazlık sonucu evi yakmaya kalkan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika

Manisa'da aile içi anlaşmazlık sonucu evi yakmaya kalkan kadın son anda kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aile içi anlaşmazlıklar sonucu kocasının evde olmadığı sırada evi yakmaya kalkan kadın, camdan içeri giren ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Kadın, tedavi için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Manisa\'da aile içi anlaşmazlık sonucu evi yakmaya kalkan kadın son anda kurtarıldı
06.12.2023 - 10:21,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aile içi anlaşmazlıklar sonucu kocasının evde olmadığı sırada evi yakmaya kalkan kadın son anda kurtarıldı. Camdan içeri giren ekipler tarafından kurtarılan kadın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle, eşinin evde olmadığı bir sırada D.T. (35) isimli kadın evini yakmaya çalıştı. D.T. eşine telefon ederek evi yakacağını ve intihar edeceğini söyledi. Eşi K.T. (40) ise polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis,112 acil ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi ateşe veren N.T. isimli kadın ekiplerin evin pencere camlarını kırarak içeri girmesiyle kurtarıldı. Evin içinde alev alan koltuğu söndüren ekipler evin tamamen yanmasının da önüne geçti.

Sağlık ekipleri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar bulunan kadın, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir, Manisa, Olaylar, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da aile içi anlaşmazlık sonucu evi yakmaya kalkan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da aile içi anlaşmazlık sonucu evi yakmaya kalkan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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