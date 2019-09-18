Son Dakika Haberleri: Manisa'da AK Parti'nin aşure hayrı
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Manisa'da AK Parti'nin aşure hayrı

26 dakika önce

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından aşure hayrı yapıldı.

Manisa'da AK Parti'nin aşure hayrı, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından aşure hayrı yapıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize de şifalar diliyoruz. Gazilerimiz bizlere emanet. Bu hayır, şehitlerimiz, gazilerimiz ve İslam coğrafyasında mazlum insanların hayrına gelsin. Allah aşure hayırlarımızı kabul etsin." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Aşure hayrına AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Mersinli, AK Parti, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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