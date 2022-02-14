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MANİSA'DA AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLEN HASTAYA ANJİYOGRAFİ İLE MÜDAHALE - Son Dakika

MANİSA'DA AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLEN HASTAYA ANJİYOGRAFİ İLE MÜDAHALE

14.02.2022 12:56

MANİSA'da, otobüste seyahat ettiği sırada baygınlık geçiren ve kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde akciğerine pıhtı attığı tespit edilen Songül Ağdağ'a (36), Manisa'da ilk defa uygulandığı belirtilen anjiyografi yöntemiyle müdahale edildi.

MANİSA'da, otobüste seyahat ettiği sırada baygınlık geçiren ve kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde akciğerine pıhtı attığı tespit edilen Songül Ağdağ'a (36), Manisa'da ilk defa uygulandığı belirtilen anjiyografi yöntemiyle müdahale edildi. İki akıllı kateter yerleştirilerek ultrasonik tromboliz (ses dalgalarıyla pıhtı eritilmesi) işlemi gerçekleştirilerek Akdağ'ın sağlığına kavuşması sağlandı.

Manisa Şehir Hastanesi doktorları, geç kalındığında ölümcül sonuçlar doğuran akciğer pıhtısına anjiyografi yöntemiyle müdahale etti. Erzurum'dan geçen 4 Şubat'ta Manisa'ya otobüsle seyahat ettiği sırada baygınlık geçiren evli, 3 çocuk annesi Songül Ağdağ'a, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdağ, buradaki ilk müdahalenin ardından aynı gün Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağdağ'a, akciğere pıhtı atması (masif pulmoner emboli) tanısı konularak, anjiyografi yöntemiyle tedavi uygulanmaya karar verildi. Kardiyoloji hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, tarafından hastaya iki akıllı kateter yerleştirilerek ultrasonik tromboliz işlemi gerçekleştirilerek, akciğer içinde oluşan pıhtı tamamen eritildi ve hastanın sağlığına kavuşması sağlandı.

Akciğerine pıhtı atan ve başarılı operasyonla yeniden hayata tutunan Songül Ağdağ, "Otobüsle Erzurum'dan geliyordum. Yolda baygınlık geçirdim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Daha önceden de doktorlara başvurmuştum. Bir rahatsızlığım vardı ama genel durumum iyiydi. Aniden gelişen bir baygınlıktı. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Çok şükür onların sayesinde ayaktayım" dedi.

'HER İKİ ANA DAMARDA BİR SU BARDAĞI KADAR PIHTI VARDI'

Anjiyografi yöntemiyle tedaviyi uygulayan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, "Akciğere pıhtı atma olayı bir kalp krizi gibi, bir felç gibi ani müdahale edilmesi gereken bir olay. Genç hastalarımızda bunu son zamanlarda çok daha sık görmekteyiz. Bu hastamızda akciğer atardamarının büyüklüğü nedeniyle her iki ana damarda bir su bardağı kadar pıhtı vardı. Hastayı göğüs uzmanımız değerlendirdi, acil müdahale kararı aldık. Bu hastalarda önemli olan pıhtı eritici tedavi vermek. Ancak, bu pıhtı eritici tedaviyi damar yoluyla uyguladığımızda, bazen çok ciddi yan etkileri olabiliyor. Hem bu yan etkileri azaltmak hem de tedavinin etkisini arttırmak için hastanın kasık toplardamarından girerek, oradan iki kateter vasıtasıyla hastanın her iki akciğer atardamarına ulaştık. Buradaki kateterler hem pıhtı eritici ilacı direkt pıhtı içine salarak etki edecek hem de kateterin özelliği olarak bu pıhtı tıkacını ultrasonik dalgalar ile dağıtılmasını sağlayacaktı. Bu kateterlerle hastamıza özel 24 saat pıhtı eritici tedavi ve ultrasonik pıhtı dağıtmasını uyguladık ve hastamız bu tedaviden çok büyük fayda gördü" diye konuştu,

Anjiyografi yöntemiyle tedavinin Manisa'da ilk defa hastanelerinde uygulandığını belirten Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, "Artık göğüs uzmanlarımızla anjiyografi yöntemiyle pulmoner artere atan pıhtılara bu şekilde müdahale edeceğiz. Hastamızın durumu gayet iyi" diye konuştu.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm Dr. Önder Utku Datlı, Covid-19 hastalığına bağlı olarak akciğere, beyine, kalbe pıhtı atışlarında belirgin artışlar saplandığını tespit ettiklerini söyledi.

MANİSA'DA AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLEN HASTAYA ANJİYOGRAFİ İLE MÜDAHALE
MANİSA'DA AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLEN HASTAYA ANJİYOGRAFİ İLE MÜDAHALE
MANİSA'DA AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLEN HASTAYA ANJİYOGRAFİ İLE MÜDAHALE

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Şehir Hastanesi, Mehmet Burak, Erzurum, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLEN HASTAYA ANJİYOGRAFİ İLE MÜDAHALE - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'DA AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLEN HASTAYA ANJİYOGRAFİ İLE MÜDAHALE - Son Dakika
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