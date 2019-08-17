Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fabrikada boya yaptığı sırada akıma kapılan kişi yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:01 Kaynak: AA
'nın Alaşehir
ilçesinde bir fabrikada boya yaptığı sırada akıma kapılan kişi yaralandı.
Badınca Mahallesinde bir üzüm işletmesinin çatı katında badana yapan Y.K (18), elindeki alüminyum saplı fırçanın binanın önünden geçen elektrik hattına dokunması sonucu akıma kapıldı.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
O işçi altınla ödüllendirildi Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk -İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı Adnan Menderes'in torunu, yeni partinin başına mı geçecek?