Son Dakika Haberleri: Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı
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Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fabrikada boya yaptığı sırada akıma kapılan kişi yaralandı.

Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fabrikada boya yaptığı sırada akıma kapılan kişi yaralandı.
Badınca Mahallesinde bir üzüm işletmesinin çatı katında badana yapan Y.K (18), elindeki alüminyum saplı fırçanın binanın önünden geçen elektrik hattına dokunması sonucu akıma kapıldı.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:01 Kaynak: AA
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