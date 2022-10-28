Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

28.10.2022 23:51

Saruhanlı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Saruhanlı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Azimli Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan K. Ramazan K. Süleyman K. ve Hakim K. silahla yaralandı.

Yaralılardan Ayhan K. Saruhanlı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralılardan Ramazan ile Süleyman K. Manisa Şehir Hastanesine, Hakim K. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Jandarmanın, olayla ilgili Erhan K. isimli şüpheliyi aradığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Manisa'da 19 yıl önce yanan orman yeniden yeşile kavuştu Manisa'da 19 yıl önce yanan orman yeniden yeşile kavuştu Üzüm bağlarına doğal gübre Üzüm bağlarına doğal gübre

Saruhanlı, Manisa, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:47 Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası canlı yayında açıkladı: TFF yöneticileri tribünde olduğu için Dursun Özbek onlarla oturmamış
09:27 İrfan Can Kahveci'nin küfürlü tezahürata eşlik etmesine GS TV ekranlarından isyan: Yazıklar olsun TFF, istifa edin
08:56 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e sürekli mesaj atan kadını ifşa etti: O etap bitti, ben kazandım
08:50 Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı, ona çok daha büyük ülkelerden talep var
08:39 NASA, Güneş'i gülümserken yakaladı, fotoğraf kısa sürede ilgi odağı oldu
08:20 TOGG'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, bugün açılıyor! İşte TOGG'la ilgili merak edilen soruların yanıtları
08:09 Düğünde husumetli iki aile arasında çıkan olayda mermiler havada uçuştu! 1'i ağır, 5 kişi yaralandı
07:54 Merakla beklenen "Atatürk" dizisinin ilk fragmanı 29 Ekim'de yayınlandı
07:37 Türkiye Cumhuriyeti 99'uncu yaşını kutluyor
07:24 Kalp krizi geçiren oyuncu Necati Şaşmaz, hastaneden taburcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 10:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement