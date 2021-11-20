Manisa'da alacak kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

T.B'nin üst aramasında kurusıkı tabanca, olay yerinde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin araştırması sırasında olay yerinden kaçarken yakalanan T.B'nin şüpheli Ş.B'nin kardeşi olduğu tespit edildi.

O.D. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, A.H.K. ise Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ş.B, av tüfeği ile O.D. ve A.H.K'yi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde Ş.B. (34), A.H.K. (20) ile O.D. (24) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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