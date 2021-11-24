Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 110 Sokak'ta Fehmi Uzun (48) ile alacağını tahsili için Gebze 'den gelen C.Ş. (22) arasında tartışma çıktı.

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunun iki kişi arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da alacak verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı - Son Dakika

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