Manisa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

29.05.2022 10:32
Manisa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir gencin karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir gencin karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı Opel marka otomobil ile, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk (31) idaresindeki 48 F 3119 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y.(16) ile İbrahim Öztürk(31)'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kaynak: İHA

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