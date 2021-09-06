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Manisa'da amatör kulüplere saha desteği - Son Dakika

Manisa'da amatör kulüplere saha desteği

06.09.2021 13:54
Manisa'da amatör kulüplere saha desteği, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Emin Kaçar Amatör Spor Kulüpleri Antrenman Sahası'nı hizmete açarak, ilçedeki amatör spor kulüplerine büyük bir destek veren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki İsmail Şahin Spor Tesislerinin kullanım protokolünü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü...

Geçtiğimiz günlerde Emin Kaçar Amatör Spor Kulüpleri Antrenman Sahası'nı hizmete açarak, ilçedeki amatör spor kulüplerine büyük bir destek veren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki İsmail Şahin Spor Tesislerinin kullanım protokolünü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzaladı. Protokole göre bu tesis Şehzadeler Belediyesi tarafından işletilecek ve amatör spor kulüpleri resmi müsabakalarını burada yapabilecek.

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehzadeler'deki amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulması için Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki İsmail Şahin Spor Tesislerinin Kullanım Protokolünü imzaladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk tarafından imzalanan protokol ile tesislerin kapıları Şehzadeler'deki amatör spor kulüplerine açılmış oldu.

Amatör için 3 milyon TL'lik yatırım

Protokol töreninde konuşan Başkan Çelik şu bilgileri verdi: "Bilindiği gibi Aşağıçobanisa Mahallemizde belediyemize ait olan bir futbol sahası vardı. Fakat burası çok yıpranmıştı. Gençlik ve Spor Bakanımız, Manisalı hemşehrimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştük. Çok değerli İl Müdürümüzün de katkı ve destekleri ile bakanlığımıza meclisimizin kararıyla burayı tahsis ettik. Bakanlığımız 3 milyon TL gibi bir yatırım yaparak FİFA standartlarında, tribünleri, sahası, soyunma odalarıyla mükemmel bir tesis yaptılar. Şimdi de buranın kullanım protokolünü değerli İl Müdürümüz ile imzalıyoruz. Şehzadeler'imizdeki amatör futbol takımları, ASKF'nin de yönlendirmesiyle müsabakalarını bu tesiste yapabilecekler. Yine özellikle o bölgede başta Aşağıçobanisa Spor olmak üzere futbol takımları belli antrenmanlarını burada yapabilecek. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezinde, Ahmet Bedevi Mahallemizde bir amatör spor kulüpleri antrenman sahasını hizmete açtık, Emin Kaçar Amatör Spor Kulüpleri Antrenman Sahası ismini verdik. Burada da antrenmanlar yapılabilecek. Aşağıçobanisa'daki tesiste daha çok resmi müsabakalar ve belli antrenmanlar yapılabilecek. Ben Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'e ve her türlü çalışmamızda her zaman yanımızda olan bize destek ve katkılarını eksik etmeyen AK Parti Manisa Milletvekillerimize, İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi tarafından işletilecek İsmail Şahin Spor Tesisleri amatör sporumuza, gençlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun." - MANİSA

Manisa'da amatör kulüplere saha desteği
Manisa'da amatör kulüplere saha desteği
Manisa'da amatör kulüplere saha desteği
Manisa'da amatör kulüplere saha desteği
Manisa'da amatör kulüplere saha desteği
Manisa'da amatör kulüplere saha desteği
Manisa'da amatör kulüplere saha desteği

Şehzadeler Belediyesi, Aşağıçobanisa, Şehzadeler, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa'da amatör kulüplere saha desteği - Son Dakika Spor


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