Manisa'da anız yangını ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

Manisa'da anız yangını ormanlık alana sıçradı
MANİSA'nın Selendi ilçesinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek ormanlık alana da sıçradı.
MANİSA'nın Selendi ilçesinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek ormanlık alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Altınköy Erenler mevkiinde çıktı. Balya makinesinin arıza yapması sonucu çıktığı iddia edilen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle bölgede çam ağaçlarının olduğu ormanlık alana sıçradı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arazözle itfaiye ve helikopterle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın, kısmen kontrol altına alındı.Demirci Orman İşletme Müdürü Vekili Faruk Yeşil yaptığı açıklamada, "Şu an büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı. 1 helikopter, 1 su tankı, itfaiye ve su tankları ile 5 arazöz ve yangın ekiplerimiz yangına müdahale ettiler. İlk başlarda rüzgar ters esiyordu. Bu da büyük bir risk teşkil ediyordu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:16 Kaynak: DHA
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