Manisa'da anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi - Son Dakika
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Manisa'da anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Navruz Pırava (50) ve 3 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Manisa'da anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Navruz Pırava (50) ve 3 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Turgutlar Mahallesi, Kaplan Sokak'ta yaşayan Navruz Pırava ve çocukları Enes Pırava (5), Bayram Pırava (8) ve İbrahim Pırava (12), bu sabah  kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından evde yarı baygın halde bulunan Navruz Pırava ve 3 çocuğu, 112 Acil Servis ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Annenin sağlık durumun iyi olduğu, tedbir amacıyla gözetim altında tutulduğu, çocuklarını ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Turgutlu, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
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