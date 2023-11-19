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Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu - Son Dakika

Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir apartmanda, bir kişi asansörü çağırdığında anne ve kızının hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.11.2023 12:57  - Güncelleme: 13:41

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartmanda anne ve kızının asansörde ölü bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da anne ve kızı apartmanın asansöründe ölü bulundu

AŞAĞI İNMEK İÇİN ASANSÖRÜ ÇAĞIRDI

Olay, Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı.

Manisa'da anne ve kızı apartmanın asansöründe ölü bulundu

2 KİŞİNİN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

Asansörün kapısını açınca 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kişi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Devrim Güler (48) ve kızı Doğa Etyemez'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da anne ve kızı apartmanın asansöründe ölü bulundu

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Anne kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Manisa'da anne ve kızı apartmanın asansöründe ölü bulundu
Manisa'da anne ve kızı apartmanın asansöründe ölü bulundu
Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Olaylar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu - Son Dakika
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