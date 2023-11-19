Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartmanda anne ve kızının asansörde ölü bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AŞAĞI İNMEK İÇİN ASANSÖRÜ ÇAĞIRDI

Olay, Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı.

2 KİŞİNİN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

Asansörün kapısını açınca 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kişi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Devrim Güler (48) ve kızı Doğa Etyemez'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Anne kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.