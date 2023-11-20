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Asansörde ölü bulunmuşlardı! Anne ve kızını öldüren katil, cinayetin nedenini soğukkanlılıkla anlattı - Son Dakika

Asansörde ölü bulunmuşlardı! Anne ve kızını öldüren katil, cinayetin nedenini soğukkanlılıkla anlattı

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in katili olan komşuları Atalay Yüksel sorgusunda cinayeti itiraf etti. Devrim Güler ile gönül ilişkisi yaşamak istediği için kızı Doğa'yı çıkan tartışmada telle boğduğunu söyleyen Yüksel, "Devrim Güler'i de eve gelince telle boğarak öldürdüm. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4'üncü kata gönderdim." ifadelerini kullandı. Yüksel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.11.2023 16:34

Manisa'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) katili olan komşuları Atalay Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve kızını canice öldüren Atalay Yüksel ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişkisi kurmak istediğini ancak Güler'in kızı Doğa Etyemez'in buna izin vermediğini bu nedenle de önce Doğa'yı ardından da eve gelen annesi Devrim Güler'i öldürdüğünü itiraf etti.

Atalay Yüksel

KATİL ZANLISI ALT KOMŞU ÇIKTI

Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in asansörde cenazeleri bina sakinleri tarafından bulundu. Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının telle boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde katil zanlısının Devrim Güler'in alt komşusu olan Atalay Yüksel (57) olduğu belirlendi.

DEVRİM GÜLER'LE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAMAK İSTEMİŞ

Olaydan sonra önce trenle İzmir'e, oradan da uçakla Ankara'ya kaçan Yüksel, dün akşam saatlerinde yakalanarak Salihli'ye getirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf eden Yüksel, ardından adliyeye sevk edildi. Yüksel'in ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişki yaşamak istediği bunu duyan kızı Doğa Etyemez'in olaydan haberdar olması üzerine evde kavga çıktığı öğrenildi.

Devrim Güler

"TELLE BOĞUP CESETLERİNİ ASANSÖRE KOYDUM"

Yüksel'in "Doğa'nın bu olayı öğrenmesi üzerine eve çıktım ve tartışmaya başladım. Tartışma sonucunda Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Ben bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4'üncü kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim" dediği öğrenildi. Yüksel sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğa Etyemez

ANNE VE KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi'nde alt komşuları tarafından telle boğularak öldürülen fabrika işçisi ve 3 çocuk annesi Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez, toprağa verildi. Salihli'nin Kocaçeşme Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede anne ve kızının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Salihli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde ölü bulunmuşlardı! Anne ve kızını öldüren katil, cinayetin nedenini soğukkanlılıkla anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asansörde ölü bulunmuşlardı! Anne ve kızını öldüren katil, cinayetin nedenini soğukkanlılıkla anlattı - Son Dakika
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