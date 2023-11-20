Manisa'da Anne ve Kızının Asansörde Ölü Bulunması

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Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ve kızının oturdukları binanın asansöründe ölü bulunmalarına ilişkin, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerdeki ön otopsi raporunda iple boğulduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Olay, Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki apartmanda meydana gelmişti. Bina sakinleri, apartmanda oturan fabrika işçisi ve 3 çocuk annesi Devrim Güler (48) ile lise öğrencisi kızı Doğa Etyemez'i (18) asansörde hareketsiz bulmuştu. Olay yerine gelen ekipler, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri dün, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti.

Ön otopsi raporunda korkunç detay

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ve burada otopsileri yapılan anne kızın ölümüyle ilgili korkunç detay ortaya çıktı. Yapılan incelemelerdeki ön otopsi sonucunda anne kızın iple boğulduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Korkunç olayda 1 komşu gözaltına alındı

Savcılık cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşırken, sabah saatlerinde uçakla Ankara'ya giden ve Devrim Güler'in alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y'nin Ankara'daki işlemlerin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

Öte yandan, cenazeler dün, aile yakınlarına teslim edildi. Anne Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez'in cenazelerinin bugün Salihli'de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR