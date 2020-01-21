Manisa'da annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, annesini 15 yerinden bıçakladığı iddia edilen genç tutuklandı.

Manisa'da annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde, annesini 15 yerinden bıçakladığı iddia edilen genç tutuklandı.

Seyitali Mahallesi eski sanayi sitesinde annesi Ummahan A'yı (53) bıçakladıktan sonra polise teslim olan K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ağır yaralanan Ummuhan A'nın Salihli Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

K.A, Seyitali Mahallesi eski sanayi sitesi oto yıkama kuaförü önünde annesi Ummahan A'yı 15 yerinden bıçaklamış, ağır yaralanan kadın önce Kula Devlet Hastanesi kaldırılmış, ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

K.A, olayda kullandığı bıçakla İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

Salihli, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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