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Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu - Son Dakika

Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu

27.01.2022 16:38

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğumu sırasında annesini yitiren kuzu, kendisini besleyen lastik tamircisinin peşinden ayrılmıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğumu sırasında annesini yitiren kuzu, kendisini besleyen lastik tamircisinin peşinden ayrılmıyor.

Turgutlu Ovası'nda ağılı da bulunan lastik tamircisi Mehmet Küçük (26), doğumu esnasında annesini kaybeden yavru kuzuyu iş yerinde biberonla besliyor.

Küçük'ün "Sibop" adını verdiği kuzu, bir an olsun yanından ayrılmıyor.

AA muhabirine, kuzunun müşterilerin de ilgi odağı olduğunu söyleyen Küçük, önceleri evinde beslediğini, daha sonra iş yerine getirdiğini anlattı.

Küçük, "Yaklaşık bir aydır burada bakıyoruz. Biberonla besliyoruz. Ben nereye gidersem oraya geliyor." diye konuştu.

Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu
Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu
Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu
Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu
Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu
Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu
Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu
Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu

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Mehmet Küçük, Turgutlu, Manisa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu - Son Dakika
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