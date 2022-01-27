Annesini kaybeden kuzu, lastik tamirhanesinin maskotu oldu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğumu sırasında annesini yitiren kuzu, kendisini besleyen lastik tamircisinin peşinden ayrılmıyor.

Turgutlu Ovası'nda ağılı da bulunan lastik tamircisi Mehmet Küçük (26), doğumu esnasında annesini kaybeden yavru kuzuyu iş yerinde biberonla besliyor.

Küçük'ün "Sibop" adını verdiği kuzu, bir an olsun yanından ayrılmıyor.

AA muhabirine, kuzunun müşterilerin de ilgi odağı olduğunu söyleyen Küçük, önceleri evinde beslediğini, daha sonra iş yerine getirdiğini anlattı.

Küçük, "Yaklaşık bir aydır burada bakıyoruz. Biberonla besliyoruz. Ben nereye gidersem oraya geliyor." diye konuştu.