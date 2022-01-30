Manisa'da annesinin nefes almadığını bildirdiği bebek, kurtarılamadı - Son Dakika

Saruhanlı'da, annesi tarafından nefes almadığı bildirilen 11 aylık bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşama döndürülemedi.
Mütevelli Mahallesi'nde Suriye uyruklu E.M. (27), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, emzirip yatırdığı 11 aylık oğlu A.E.M'nin nefes almadığını bildirdi.
Eve sevk edilen Acil Sağlık ekibi, bebeği Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen bebek kurtarılamadı.
Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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