MANİSA'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İşçiler Sokak numara 13'teki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevler bir anda apartman dairesini sardı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına merdivenli araç yardımıyla müdahale etti. Dumanlardan etkilenenlerden Erdal Ege Çıvgın (3), Tuğçe Nur Çıvgın (25), Gökhan Çıvgın (26), Kuzey Çıvgın (4) ve Abdil Tan (70) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Raziye Tan (68) ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen yaralılardan Abdil Tan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında apartman dairesi kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebi ile soruşturma başlattı.