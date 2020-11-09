Apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmandan 35 çift ayakkabı çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmandan 35 çift ayakkabı çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmandan 35 çift ayakkabı çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, zanlının, daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası bulunan 45 yaşındaki Y.T. olduğunu tespit etti. Polis, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı, evdeki aramalarda ise çalıntı 35 çift ayakkabı bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine teslim edildi.

Son Dakika

Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi

Son Dakika: İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi

Ayasofya Camii'nde iskeleler sökülünce 'Serafim Melekleri'nden biri gün yüzüne çıktı

İzmir depreminde 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada

Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor