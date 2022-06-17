Manisa'da araç kovalarken kaza yapan Yunus Timindeki 1 polis yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da araç kovalarken kaza yapan Yunus Timindeki 1 polis yaralandı

17.06.2022 23:13
Manisa'da araç kovalarken kaza yapan Yunus Timindeki 1 polis yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüpheli bir aracı kovalayan Yunus Timinin kaza yapması sonucu 1 polis yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüpheli bir aracı kovalayan Yunus Timinin kaza yapması sonucu 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timi, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında 34 CDD 27 plakalı aracı durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç ve ekip arasında yaşanan kovalamacada, diğer aracın müdahalesiyle polis ekibinin motosikleti devrildi.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralanan Oğuz Orhun'u Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Orhun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akhisar istikametine giden şüpheli araçtaki 3 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da araç kovalarken kaza yapan Yunus Timindeki 1 polis yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da araç kovalarken kaza yapan Yunus Timindeki 1 polis yaralandı - Son Dakika
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