Manisa'da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

21.07.2022 12:23
Manisa'da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan araçtaki 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan araçtaki 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta ve şahısların ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada iki parça halinde 105,7 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan araçtaki 2 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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