Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler ile aileleri ve merkez çalışanları, görevine yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul'u ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa jandarması 'özel' konuklarını ağırladı - Son Dakika

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