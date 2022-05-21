Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı

21.05.2022 23:46
Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı

Manisa'da afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyeti yapan kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 500 kişi, Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen "eğitim kampı" ile afetlere hazırlandı.

Manisa'da afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyeti yapan kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 500 kişi, Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen "eğitim kampı" ile afetlere hazırlandı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, milli parkın "At Alanı" mevkisinde düzenlenen kampta, katılımcılara 11 eğitim istasyonunda yangın, ilk yardım, arama kurtarma, afet farkındalık, psikososyal destek, enkaz ve haberleşme ile doğada yön bulma konularında eğitim verildi.

Eğitimlere ilişkin uygulamaların da yapıldığı kampta, düzenlenen tatbikatlar gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta senaryo gereği, gece göçen bir evin altında kalanları kurtarmaya giden ekipler, yakınları göçük altında olan ev sakinlerinin baskısı altında enkazda arama kurtarma çalışması yaptı. Göçük altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kamp alanını ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eğitime 4 kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığını belirterek, "Bir afet anında kamu kuruluşlarımız ile arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız birlikte çalışmak durumundalar. Bu kamp, bu kuruluşlarımızın hem birlikte uyumlu çalışması hem de her kurumun kendi alanında gönüllülerine eğitim vermesi için düzenleniyor." dedi.

Karadeniz, kampa ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, "İnşallah burada öğrendiklerine ihtiyaç duyulmaz. Ama ihtiyaç olursa da her yönden afet durumuna hazır olmak durumundayız. Bugün burada bu hazırlıkların en üst düzeyde yapılıyor olmasını görmek beni memnun etmiştir." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Güray Karakaya da "Afete Hazır Türkiye" hedefi doğrultusunda düzenledikleri kampta alanında uzman personelin gönüllülere bilgi ve tecrübesini aktardığını kaydetti.

Yarın sona erecek kampa, AFAD ekiplerinin yanı sıra UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılay Manisa, AKUT Manisa, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), İHH Arama Kurtarma, TAMGA Arama Kurtarma, ANDA Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından ekipler ve öğrenciler katıldı.

Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı
Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı
Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı
Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı
Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı

YORUMLAR
500
Olimpik Marsilya, ligi galibiyetle kapadı Olimpik Marsilya, ligi galibiyetle kapadı Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Arama Kurtarma, Toros Dağları, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı - Son Dakika


Son Dakika
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 00:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement