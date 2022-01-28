Manisa'da araması bulunan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

Manisa'da haklarında arama ve yakalama kaydı bulunan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki kişinin de jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, Şehzadeler ilçesinde de araması ve hakkında yakalama kararı olan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesinde bugün saat 10.00 sıralarında 9'uncu JASAT tarafından, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan F.K.(32/E) isimli şahıs yakalandı. F.K., Turgutlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından tutuklanırken, şahsın Turgutlu A3 Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde bugün saat: 14.00 sıralarında jandarma tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yapılan kimlik sorgulamasında M.Y. (25/E) isimli şahsın "Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçundan yakalama kararı olduğunun tespit edilmesi üzerine yakalandı. Jandarmadaki işlemleri süren şahsın gün içinde Manisa Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği açıklandı.

Yine Şehzadeler ilçesi bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde bugün saat: 13.50 sıralarında önleyici kolluk devriyesi esnasında kimlik sorgulaması yapılan H.Ö. (45/E)'nün Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kasten Yaralama" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahsın jandarmadaki işlemlerini ardından Manisa adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA