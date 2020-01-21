Manisa'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş 37 yıl 11 ay 15 gün ve 21 yıl 6 ay 8 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'hırsızlık', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 37 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.G. ile hakkında 'silah ile yağma', 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına eziyet yapma', 'hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 21 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.D.'yi saklandıkları ikametlerde kıskıvrak yakalandı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti. - MANİSA