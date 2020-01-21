Manisa'da, aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş 37 yıl 11 ay 15 gün ve 21 yıl 6 ay 8 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'hırsızlık', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. ile 'silah ile yağma', 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına eziyet yapma', 'hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'nin saklandığı evleri tespit etti. Dün yapılan operasyonda, 2 firari hükümlü de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, mahkemece tutuklandı. Salihli Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.