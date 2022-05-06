Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin kent genelinde gerçekleştikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında yaptıkları kontrolde H.A. ve M.K. hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Her iki şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gölmarmara İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Ö.Ö. hakkında aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı. - MANİSA