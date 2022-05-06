Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı

06.05.2022 00:18
Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı

Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin kent genelinde gerçekleştikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında yaptıkları kontrolde H.A. ve M.K. hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Her iki şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gölmarmara İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Ö.Ö. hakkında aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 00:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement