Manisa'da Aranan 5 Kişi Yakalandı
51 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçe genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.A. (37), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (24), hırsızlık suçundan A.D. (19), uyuşturucu veya uyarıcı satın almak ve birden fazla kişi tarafından yağma suçundan aranan A.Ö. (68) ile V.S. (36) yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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