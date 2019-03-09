Son Dakika Haberleri: Manisa'da Aranan 5 Kişi Yakalandı

Manisa'da Aranan 5 Kişi Yakalandı

51 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Aranan 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçe genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.A. (37), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (24), hırsızlık suçundan A.D. (19), uyuşturucu veya uyarıcı satın almak ve birden fazla kişi tarafından yağma suçundan aranan A.Ö. (68) ile V.S. (36) yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Polis, Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Hırsızlık Çetesinin Son Üyesi de Yakalandı İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:18:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Aranan 5 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]