Manisa'da aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 yaşındaki şüpheli, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Şehitler Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli, bekçilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmak için kimlik istemesi üzerine kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin 4 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.