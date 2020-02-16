Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu - Son Dakika

Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu

7 saat önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yaşayan İhsan Koç'tan (69) geçen çarşamba gününden itibaren haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD, jandarma ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bölgedeki göletler, mağaralar arandı.

Arama çalışmalarının 4. gününde, Yenice Mahallesi Taşkesen mevkisindeki ormanlık alanda Koç'un cesedi bulundu.

Cesedin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Köprübaşı, Yenice, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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