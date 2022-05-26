Manisa'da aranması bulunan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da aranması bulunan 16 kişi tutuklandı

26.05.2022 15:17
Manisa'da aranması bulunan 16 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik ilçe genelinde düzenlenen operasyonda göz altına alınan 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik ilçe genelinde düzenlenen operasyonda göz altına alınan 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında cinsel saldırı, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme, şantaj, hırsızlık, silahlı tehdit, basit yaralama, alkollü araç kullanma suçundan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik ilçe genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda göz altına alınan V.C, G.A, H.U, A.T, B.A, H.T, M.A, S.K, T.B, K.Ş, O.E, A.K, B.K, O.A, Y.A, M.A.G, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da aranması bulunan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika


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