Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika

Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri, yaptığı çalışmayla Şentürk'ü ve motosikletini, bulunduğu yerden çıkardı.

Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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