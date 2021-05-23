Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika

Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı

23.05.2021 17:47
Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazi motosikletiyle gezerken kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi bulunduğu yerden çıkardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazi motosikletiyle gezerken kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi bulunduğu yerden çıkardı.

Bahçecik Mahallesi'ndeki Çakallar Deresi civarında arazi motosikletiyle gezmeye çıkan Ozan Şentürk, kuru dere yatağına düştü.

Bulunduğu yerden çıkamayacağını anlayan Şentürk, 112 Acil Servisi'nden yardım istedi.

Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, yaptığı çalışmayla Şentürk'ü ve motosikletini, bulunduğu yerden çıkardı.

Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salihli, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika


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