Manisa'da arı hastalık ve zararlıları ile mücadele eğitimi - Son Dakika

Manisa İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından 'Arı hastalık ve zararlıları ile mücadele' konulu eğitim toplantısı düzenlendi.



Salihli Ziraat Odasında olmak üzere iki gün arı hastalık ve zararlıları ile mücadele konulu eğitim toplantısı düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu eğitim toplantısında Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Aydın, 'Bal Arısı Sağlığı Hastalıkları ve Kontrol' konularında sunum yaptı.



Toplantıda ayrıca İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa il genelinde 7 Mart - 27 Mart 2020 tarihleri arasında 20 gün süreyle Amitraz etken maddeli ilaçlar kullanılarak Varroayla toplu mücadele yapacaklarını hatırlattı. Arı yetiştiricilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.



Toplantıya İl Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Levent Aydın, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Arıcalar Birlik Başkanı Ali Turgut, çok sayıda üretici ve yetiştirici katıldı. - MANİSA