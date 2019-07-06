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Manisa'da arıların soktuğu kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arılar tarafından sokulan kadın yaşamını yitirdi.

Manisa'da arıların soktuğu kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arılar tarafından sokulan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Zehra Aydın (69), bahçesindeki bal arılarının boynundan sokması sonucu fenalaştı.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde de dün fiğ hasadı yaparken eşek arıları tarafından sokulan Yaşar Gedikoğlu, Salihli Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:44 Kaynak: AA
Salihli, Sarıgöl, Manisa, Güncel
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