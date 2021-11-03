Üye Girişi
MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK - Son Dakika

MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK

03.11.2021 16:48

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu tesisine kurulan geri kazanım tesisiyle ağır metaller nedeniyle kullanılamayan günlük 2 bin metreküp su arıtılıp, 10 bin kişinin su ihtiyacı karşılamaya başladı.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu tesisine kurulan geri kazanım tesisiyle ağır metaller nedeniyle kullanılamayan günlük 2 bin metreküp su arıtılıp, 10 bin kişinin su ihtiyacı karşılamaya başladı.

İklim değişikliği ile kuraklık Manisa'da da etkisini artırdı. Kentteki barajlar alarm vermeye başladı, sondajlarda yeterli suya erişilemedi. Kentin su ihtiyacının sondajlardan karşılanması nedeniyle geçmişte 50 metrelerde çıkan suya şimdilerde 400 metrede ulaşılmaya başlandı. Kuraklık ve susuzluk sorununa karşı önlem almaya çalışan yerel yönetimler de geri kazanım yoluna gitti. Manisa'da Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu ihtiyacının karşılandığı tesise geri kazanım arıtma tesisi kurdu. Geri kazanım tesisi sayesinde daha önce kullanılamayan günlük 2 bin metreküp su geri dönüştürüldü ve 10 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılamaya başladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, kuraklık ve su israfına çare arayışı içinde olduklarını belirterek, modern yöntemlerle kuraklığa karşı önlem aldıklarını söyledi. Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, "Hepimiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız. Manisa, kuraklık tehdidinin en çok hissedildiği kuşakta bulunuyor. İlimiz genelinde 2 binin üzerinde sondajımız var. Her yıl yaklaşık 150 adet sondajımızda su bitiyor ve yenisini açıyoruz. 15-20 yıl önce 50 metrelerde bulduğumuz suya, artık 400 metrelerde ulaşıyoruz. Barajlarda da durum hiç iç açıcı değil. Manisa'da bulunan Demirköprü Barajı, Afşar Barajı, Marmara Gölü kuruma seviyesine gelmiş durumda. Bugünkü doluluk oranları kritik seviyelerin altında bulunmaktadır. Gediz Nehri de kuruma noktasına geldi diyebiliriz" diye konuştu.

GÜNLÜK 2 BİN METREKÜP SU İSRAF OLMAKTAN KURTULDU

Suyun öneminin farkında olduklarını kaydeden Aydınyer, yeterli ve temiz su ihtiyacı için birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade etti. Manisa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Akpınar içme suyu tesisinde geri kazanım yöntemi ile israfın önüne geçtiklerini belirten Aydınyer, "Burada sondajlarla çıkardığımız suyu arıtarak günlük ortalama 65 bin metreküp suyu vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Arıtma esnasında bu suyun 2 bin metreküpü yani günlük 10 bin kişinin su ihtiyacı diyebiliriz; geçtiği işlemlerden dolayı kullanılamaz duruma geliyordu. Buraya inşa ettiğimiz geri kazanım tesisi ile içilemez olan bu suyu tekrardan işlemden geçirerek israf olmaktan kurtardık ve içilebilir hale getirdik. İçme suyu depomuzu ve vana sistemlerimizi yenileyerek kayıp kaçakların önüne geçtik. Ayrıca bu tesisimizde eski pompaları yeni nesil ve daha verimli olan dik milli pompalarla değiştirdik. Bu sayede yıllık 1 milyon 350 bin TL enerji tasarrufu sağlıyoruz. Tuz jeneratörümüz ile kimyasal klor yerine daha sağlıklı bir arıtma yöntemi kullanıyoruz. Hem doğamızı koruyoruz hem de vatandaşlarımıza kesintisiz su temin ediyoruz. Tesisimiz, yeni jeneratörlerimiz sayesinde elektrik kesintisinden de artık etkilenmiyor. 7 gün 24 saat kesintisiz su temini sağlıyoruz. Ayrıca SCADA sistemimiz ile her şey kontrolümüz altında. Depolarımızdaki doluluk oranlarını ve sondajlarımızın mevcut durumlarını sürekli izliyoruz" diye konuştu.

MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK
MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK
MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK
MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni 16:44 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi 16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı Hemşire Şebnem soruşturması tamamlandı! Baba, cansız bedenin yanındaki gitar sapını sordu 15:53 Hemşire Şebnem soruşturması tamamlandı! Baba, cansız bedenin yanındaki gitar sapını sordu
İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde

Son Dakika Haberleri
17:00 Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek
16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü
16:43 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni
16:42 Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak
16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek         
17:00
Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü         
16:47
Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak         
16:42
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
16:07
Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak         
16:01
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 17:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement