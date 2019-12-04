Son Dakika Haberleri: Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı
Son Dakika Güncel Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'nin (28) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel ekip, çalışmalarını sürdürdü.

Ekip, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bölgedeki güvenlik kameralarını, MOBESE sistemlerini, araç kiralama şirketlerini, taksi duraklarını, otobüs firmalarını, oto yıkama ve emlak şirketlerini takibe aldı.

Cinayet zanlılarının, maktulün arkadaşları Afganistan uyruklu K.A, R.S.K, İ.M, L.M.O. ve M.İ.O. olduğunu belirleyen ekip, şüphelilerden K.A. ve R.S.K'yi yurt dışına kaçma hazırlığında iken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimlikle yakaladı.

Diğer şüpheli İ.M ise Manisa şehir merkezinde yapılan takip sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kaçak cep telefonları, çok sayıda telefon kartı, sahte pasaport ve kimlikler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olaya karıştığı değerlendirilen L.M.O. ve M.İ.O'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay

25 Kasım'da Şehzadeler'e bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmiş, sağ kolunun bulunmadığı belirtilen ceset Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Cesedin, Mojibullah Azizi'ye ait olduğu ve darbedilip işkence gördüğünün tespit edildiği belirtilmişti.

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı
Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]