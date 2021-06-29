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Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi - Son Dakika

Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi

29.06.2021 18:03
Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi, System.String[]

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Manisa'da vatandaşların serinlemek için baraj sularını tercih etmesine neden oluyor. Bu sebeple artan boğulma olayları nedeniyle Manisa Valiliği tarafından baraj, gölet, sulama kanalı gibi alanlarda yüzmek ve balık avlamak yasaklandı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre karara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.

Manisa havaların sıcak seyretmesi nedeniyle serinlemek için vatandaşların barajları tercih etmesi ve bu nedenle boğulma olaylarının artması nedeniyle Manisa Valiliği harekete geçti. Denizi olmayan Manisa'da artan boğulma olaylarıyla ilgili tedbirler arttırılarak yeni cezai yaptırımlar getirildi.

"ALINAN TEDBİRLER TAHRİP EDİLİYOR"

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde inşaat çalışmaları tamamlanarak işletmeye açılmış 4 adet baraj, 18 adet sulama göleti ve 2 adet regülatör ile inşaat çalışmaları tamamlanmış ancak işletmeye henüz açılmamış olan 2 adet baraj ve 4 adet sulama göleti, ayrıca 2 adet baraj sulamasına bağlı toplam bin 133 km uzunluğunda açık sulama kanalı bulunmaktadır. Hizmete alındığı yıllarda yerleşim alanları dışında olan bu yapıların, zamanla imarsız ve çarpık şehirleşme sonucunda önemli bir bölümü yerleşim alanlarının içinde kalmıştır. İlgili birimlerce, yerleşim alanlarında kalan sulama tesislerinin etrafı, çelik hasır ve tel örgülerle kapatılarak önlem alınmaya çalışılsa da yapılan denetimlerde tel örgü ve kafes tellerin bazı bölümlerinin tahrip edildiği gözlenmiştir. İklimsel nedenlerle, yazları sıcak geçen ilimizde, özellikle okulların tatil olması ile birlikte çocuklar ve gençler tarafından tehlikeli olmasına rağmen baraj göllerine, nehirlere ve sulama amaçlı yapılan kanallara serinlemek amacıyla girilmekte ve boğulma vakaları ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ve benzeri tesislerde suya girme eyleminin yasaklanması ve bu eylemin emre aykırı davranış olarak karara bağlanması amacıyla bu karar hazırlanmıştır."

Deniz olmayan Manisa'da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti

BARAJ VE GÖLET SUYUNA GİRMEK, BALIK AVLAMAK YASAKLANDI

Manisa Valiliği tarafından alınan kararda ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girilmesi, balık avlanılması vb. davranışlarda bulunulmasının yasaklanmasına, il sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetimlerce ve Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girilmesinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Belediyelerce bu yerlere uyarı levhalarının konulmasına, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girilmesinin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kolluk tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve suda boğulma olaylarının yaşandığı/yaşanabileceği yerler ile bu olayların yaşandığı zaman dilimlerinde devriye ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilmesine, İdari yaptırım cezalarının Kolluk Kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına karar verilmiştir."

Deniz olmayan Manisa'da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Baraj ve gölet sularına girenlere ve balık avlayanlara cezai işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, "Eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi uyarınca alınan ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlar, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca, bu kararın Genel Esaslar başlığı altındaki 5.5 maddesindeki görevlilerce idari işlem uygulanır" denildi.

Deniz olmayan Manisa'da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti
Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi

Sulama Kanalı, İnşaat, Manisa, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi - Son Dakika


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