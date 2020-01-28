Manisa'da artçılar devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da artçılar devam ediyor

7 saat önce

Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremin ardından bir saat içinde en büyüğü 3.8 olmak üzere 26 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremin ardından bir saat içinde en büyüğü 3.8 olmak üzere 26 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem İzmir, Balıkesir gibi komşu illerin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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