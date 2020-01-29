Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin - Son Dakika

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin

6 saat önce

MANİSA'nın 3 ayrı ilçesinde gerçekleşen depremler nedeniyle halk korkulu anlar yaşarken, dün geceyi de sokakta başta çadırlar olmak üzere korunaklı alanlarda geçirdi.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin, System.String[]

MANİSA'nın 3 ayrı ilçesinde gerçekleşen depremler nedeniyle halk korkulu anlar yaşarken, dün geceyi de sokakta başta çadırlar olmak üzere korunaklı alanlarda geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Akhisar'da, 22 Ocak'ta, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından birçok artçı sarsıntının yaşandığı Manisa'da bu kez depremin adresi, Kırkağaç ilçesi oldu. Dün saat 14.26'daki depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Yine bölgede artçı sarsıntılar sürerken son olarak Akhisar ilçesinde, saat 23.10'da, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremler çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk depremden itibaren bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu. Bazı vatandaşlar korku yaşadıkları gerekçesiyle. Bazıları ise düşmeye bağlı yaralanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılacak inceleme sonucu depremin verdiği zararlar belirlenecek. Bunun yanında 3.5 ve 3.7 gibi büyüklüğe sahip birçok artçı sarsıntının yaşandığı deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların tedirginliği sürüyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi başta AFAD'ın kurduğu yardım çadırlarında geçirdi. Soğuk hava sebebiyle bazı depremzedeler çadırların içine kömür sobası kurarken, bazıları yaktıkları ateşin başında ısındı. Yetkililer ise depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Deprem, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:24:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]