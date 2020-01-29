Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin (2) - Son Dakika

DAUM MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: DEPREMLER BİRKAÇ HAFTA SÜRER

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'daki fay hatlarının birbirini tetiklemesi nedeniyle bölgedeki depremlerin birkaç hafta sürebileceğini söyledi. Bölge halkını tedirgin eden Prof. Dr. Sözbilir, şöyle konuştu:

"22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki Akhisar depreminden sonra 1400'ü aşan artçı deprem meydana geldi. Bu depremler Soma Kırkağaç fayı ile Gelembe ve Akhisar fayının etkileşim içinde olduğu Kuzeybatı- Güneydoğu hattı üzerinde dizilmiştir. Depremlerin büyük bölümü Kırkağaç fayı ve bu faya bağlı kollarla ilişkilidir. Bir kısmı ise Akhisar ve Gelembe fayı tarafından üretilmiştir. Dolayısıyla bölgedeki deprem aktivitesi fayların birbirini tetiklemesi şeklinde gelişmekte ve deprem fırtınasına neden olmaktadır. Batı Anadolu son yüzyılda, 6.5 ve 6.8 gibi büyüklüklerde depremler oldu. Bu depremlerin olması, gelecekte de olabileceğini gösteriyor. Ancak bu değildir ki, yakın zamanda böyle büyüklükte bir deprem olsun. Bunun yanında faylar birbirini tetikledikleri için deprem fırtınası birkaç hafta sürebilir. Fakat bölgede deprem büyüklüğü 6'yı aşmadığı sürece, can ve mal kaybı yaşanmaz."

Kadir ÖZEN/İZMİR,