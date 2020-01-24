Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika
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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

7 saat önce

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3)BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUÇevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın 5.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3)

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın 5.4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Akhisar ilçesini ziyarete edip, hasar gören binalarda inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı, depremzedeler ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Akhisar Havaalanı'nda Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ve Mehmet Ali Özkan, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün karşıladı. Bakan Kurum, ilk olarak Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'ne geçti. Burada hasar gören binaları inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Depremzedelerle de görüşüp, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Kurum, "Yaralarını en kısa sürede saracağız, Hiç merak etmeyin. Canınıza bir şey olmadı ya önemli olan o. Gerekeni yapacağız. Bu süre zarfında sizleri de bir yerlerde misafir edeceğiz" dedi. Bakan Kurum, Vali Ahmet Deniz'e de "Ağır hasarlı binaları kullanmayalım. Kimseyi de bu binalara sokmayalım' uyarasında bulundu. Burada çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum, depremde en fazla zarar gören yapı olan Karabörklü Camii'nde incelemede bulunup, mahalleye en kısa sürede yeni bir cami yapılacağını kaydetti.

Bakan Kurum, buradaki ziyaretin ardından depremden etkilenen bir diğer kırsal mahalle olan Selçikli'ye geçip, burada da incelemelerde bulundu.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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