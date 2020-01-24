Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin
6 saat önce
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)BAKAM KURUM HASARLI YAPILAR İÇİN TALİMAT VERDİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar'da meydana gelen 5.4 şiddetinde depremin olduğu mahallelere giderek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:49 Kaynak: DHA
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
BAKAM KURUM HASARLI YAPILAR İÇİN TALİMAT VERDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar'da meydana gelen 5.4 şiddetinde depremin olduğu mahallelere giderek bilgi aldı. Karabörklü Mahallesi'nin ardından Kurum sırasıyla; Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret etti. Buralarda depremzedelerle görüşen Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Hasarlı yapıları da ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, en kısa sürede ağır hasarlı binaların yıkılıp yeniden inşa edileceğini söyledi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, mahalle ziyaretlerini sonlandırarak Akhisar Kaymakamlığı'na geçti.
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