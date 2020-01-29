Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin
6 saat önce
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADAManisa'da deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADA
Manisa'da deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde Mehmet Çalkın'a ait ağıldaki kamara görüntülerinde, sarsıntıyla beraber hayvanların yaşadığı tedirginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların huzursuz bir şekilde sağa sola hareket ettikleri görüldü.
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